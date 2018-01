Caitlyn Jenner lo confiesa: no confía en las Kardashian REDACCIÓN ENELSHOW jue 04 ene 2018 12:43

La reconciliación entre Caitlyn Jenner y Las Kardashian está muy lejana y es que hace falta un primordial ingrediente que hace que las relaciones funcionen: la confianza.

En su reciente aparición en Piers Morgan’s Life Stories, Cailtyn fue cuestionada sobre la cirugía de reasignación de sexo, tema que pronto relacionó con la familia Kardashian.

Cabe mencionar que la ex atleta confirmó en su autobiografía “The Secrets Of My Life” haberse realizado la reasignación de sexo.

“No le dije a nadie (sobre la cirugía). No es ninguno de sus negocios. Ya había estado viviendo como Caitlyn durante un año y medio, ¿de acuerdo? No quería que se filtraran a la prensa, ¿de acuerdo? No había ninguna razón para que lo supieran, por supuesto que no confiaba en ellos”, dijo.

Finalmente aclaró no hablar en la actualidad con las Kardashian. “Las únicas que se preocupan por mí son Kendall y Kylie. Ellas son mis hijas biológicas. Pasé 23 años acarreándolas”.

Fuente: SDP noticias