Se hace viral historia de amor que esperó 6 meses y recorrió 10 mil kilómetros

Emilio Beta es un joven de 19 años sobreviviente de cáncer, que hace poco cumplió el sueño de viajar a Roma para reencontrarse con el amor de su vida, una chica italiana que estuvo en México durante una breve temporada.

Cuando ella volvió a su país, Emilio le prometió que movería el mundo para ir a verla y su relación inició a distancia. Tristemente, supo que su promesa le costaría demasiado, pues en ese momento no tenía ahorros y nadie de su familia había cruzado océanos.

“Ella estaba triste y yo no podía soportar la desesperación de verla en la pantalla y no poder abrazarla, y no me da pena admitir que llegué a llorar. Pasó el primer mes, y el segundo, el tercero…Llegó el momento en que supe que si no nos veíamos pronto, iba a morir”.

Entonces, la decisión se convirtió objetivo y bastó el por qué para enfrentarse a todos los cómos. El joven trabajó más, ahorró, dejó de usar Uber, y poco a poco construyó una realidad.

“Compré un suéter para el frío de Italia, y luego unas botas, después comencé a estudiar el italiano…Escribo esto el primer día del año, y lo escribo desde la casa de Silvia, esta navidad la vivimos juntos, ¡y también mi cumpleaños!”, contó.

Emilio compartió su experiencia a través de un post en Facebook que en pocas horas se viralizó y sirvió de ejemplo a todos los que tienen la voluntad, y están dispuestos a pagar el precio para conseguir lo que realmente quieren.

“No aceptes amores pobres. Esperamos 6 meses, recorrimos 10 mil kilómetros, y hoy comenzamos el año juntos. Quiero decirte que el amor no tiene fronteras, ni conoce barreras, que tu amor sea fiel y que jamás te rindas”, finalizó.

Fuente: SDP noticias