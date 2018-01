¿Qué es más sano, consumir verduras crudas o cocidas?

Los beneficios de comer verduras son muchos y se extienden aún más al momento de comerlas crudas o hervidas.

Mientras que el consumo de verduras crudas te da una gran cantidad de vitaminas y minerales, cocinar ciertos vegetales mejora sus nutrientes.

Algunos métodos de cocción dan lugar a una pérdida general de nutrientes, de acuerdo con una publicación de la University of Kentucky.

No obstante, la calabaza, las zanahorias y el brócoli pueden darte más antioxidantes cuando los hierves o cocinas al vapor, según un estudio publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry.

Descubre los beneficios de comer verduras según su tipo de cocción.

Sácales partido

Zanahorias

Cuando están cocidas contienen más vitamina A, luteína y vitamina K que las zanahorias crudas.

Cebolla

Cómela cruda, pues así es altamente antiséptica y efectiva contra la tuberculosis e infecciones bacterianas como la cistitis.

Brócoli

Crudo ayuda a prevenir el cáncer y las úlceras. Cuando está cocido permite aprovechar otros nutrientes que combaten células precancerosas.

Champiñones

Opta por comerlos cocidos. Una vez que entran en contacto con el calor liberan mayor cantidad de potasio.

Espinacas

Es mejor comerlas cocidas, así absorberás el hierro, calcio y magnesio que contienen.

Pimientos rojos

Sírvelos crudos en las ensaladas. No solo aprovecharás al máximo su sabor, sino que obtendrás toda la vitamina C que contienen.

Jitomates

Es mejor comerlos cocidos ya que se absorben mejor sus antioxidantes. Esto ayuda a prevenir el cáncer y otras enfermedades crónicas, de acuerdo con el Journal of Agriculture and Food Chemistry.

¿En qué momento comerlas?

Por las mañanas

A esta hora del día se recomienda comer las verduras crudas ya que limpian el tracto digestivo.

Medio día

Ideal para comer verduras crudas.

Noche

La cocción suele hacer que la fibra sea más suave, lo que evita la hinchazón.

Los beneficios de comer verduras son muchos, y si sabes cómo cocinarlas se multiplicarán.

Fuente: Salud 180