Pepillo Origel desea olvidar pleito con Flor Rubio

Luego de que Pepillo Origel hablara mal de Flor Rubio durante una fiesta, incómodo momento que quedó registrado en video, el conductor desea que aquel pleito termine de una buena vez.

En declaraciones para el programa Hoy, Juan José Origel insistió en que fue traicionado por alguien que se decía su amigo y quien precisamente fue quien difundió el comprometedor video en el que asegura el titular de “Hacen y Deshacen”, Rubio se metió con uno y con otro para llegar donde se encuentra.

Al respecto, Pepillo espera que la demanda en su contra pronto tenga una resolución pues quiere olvidarse del tema.

“Fui víctima de un juego horrible. Toda la gente a estado al pendiente de mí…Fue un error que espero nunca me vuelva a pasar. Yo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo hice inconsciente. Mal. Un error en mi vida”.

Finalmente pidió “no tocar más ese tema” ya que solo anhela estar tranquilo.

