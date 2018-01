Murray renuncia a Brisbane y duda sobre el Abierto de Australia

Andy Murray renunció este martes a disputar el torneo de Brisbane, uno de los que inaugura la temporada de tenis y que debía servirle para preparar el próximo Abierto de Australia, donde su presencia quedó en duda.

“Lamento anunciar que me retiro del torneo de Brisbane. Estaba aquí con la firme intención de comenzar con fuerza el año, pero desgraciadamente mi equipo y yo sentimos que no estoy todavía donde debería para jugar al más alto nivel”, explicó el tenista en un comunicado.

El exnúmero uno mundial no ha disputado un partido oficial desde julio pasado debido a sus repetidos dolores en la cadera.

“Quiero pedir disculpas a Brisbane por haberse retirado a última hora y a todos los que querían venir a verme jugar. He pasado por un período muy difícil con mi cadera durante mucho tiempo”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Después de haber practicado aquí en Brisbane con algunos jugadores principales, aún no ha funcionado para llevarme al nivel que me gustaría; tengo que volver a evaluar mis opciones. Obviamente continuar la rehabilitación es una opción y darle a mi cadera más tiempo para recuperarme. La cirugía es también una opción, pero las posibilidades de un resultado exitoso no son tan altas como me gustaría”.

Murray tiene previsto permanecer en la ciudad australiana para entrenarse con miras a recuperar su mejor nivel.

En su comunicado no precisa si podrá jugar el Abierto de Australia, que se disputará del 15 al 28 de enero en Melbourne. Dejó incluso planear dudas al señalar que “de aquí a este fin de semana” tomará la decisión de si seguir ahí o no.

Fuente: medio tiempo