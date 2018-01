Los precandidatos presidenciales de oposición realizan campañas “negras” contra el PRI

Ya lo he comentado en otras ocasiones que en Sonora se están llevando a cabo campañas electorales por “debajo de la mesa”, para no caer en evidentes ilegalidades. Los interesados en las alcaldías y diputaciones locales, celebran reuniones en lo “oscurito”, pero no crea usted que se cuidan mucho para hacerlo, todo mundo lo sabe. Son campañas electorales anticipadas. Además, creo que no hay ningún problema con las autoridades, porque eso está ocurriendo en todo el país.

Está bien, basta de tanta falsedad y declaraciones de los directivos de los organismos electorales, en donde se dan “baños de pureza”. Todos los precandidatos a la presidencia de la república ya andan en campañas abiertas, en donde los directivos de los partidos de oposición al PRI hacen declaraciones fuertes y ofensivas en contra del tricolor y su aspirante presidencial José Antonio Meade. Las acusaciones son, principalmente, del precandidato Ricardo Anaya, del PAN, PRD y MC.

Además, dice que sacarán al PRI de la Presidencia de la República. ¿Para qué, para acabar con la corrupción? Se le olvida a Ricardito que los panistas ya estuvieron en la Presidencia y que fueron un rotundo fracaso; fueron 12 años seguidos de retroceso para el país y que hasta el momento todavía no se repone. Ni Vicente Fox Quesada, ni Felipe Calderón Hinojosa pudieron sacar adelante al país. El PAN ya demostró que no sabe gobernar. El pueblo ya le dio la oportunidad.

No hay comparación entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, Meade se lo lleva por mucho; menos con Andrés Manuel López Obrador…Para mí, el PAN es un buen partido de oposición, pero no sabe gobernar. López Obrador es un buen candidato de izquierda, pero hasta ahí. Se le dio la oportunidad de gobernar la Ciudad de México y al no poder con el paquete, renunció, para seguir de candidato…El Peje siempre ha sido candidato, no se le puede dejar al frente de un país.

A lo mejor hace falta el candidato ideal para México, se me hace que los partidos políticos se han equivocado al postular a sus precandidatos. Todavía hay tiempo de recapacitar, para no sufrir el rechazo del pueblo en las próximas elecciones del 01 de julio del presente año. El pueblo votante ya es otro, no es el mismo de años atrás. Ahora reflexiona al entregar su voto, o, simplemente, no vota…Creo que la ciudadanía no votará en el 2018 como en elecciones anteriores.

Se espera un presidente con menos del 20 por ciento de la votación. Esto sería muy lamentable para el país, más para la incipiente democracia…Creo que los órganos electorales no han funcionado, porque sus directivos no son independientes y dependen del gobierno en un 90 por ciento. Nos autoengañamos con órganos electorales ciudadanizados. Esto no es cierto. Tenemos autoridades débiles, se ordenó que sacaran del “aire” el anuncio del MC y este sigue apareciendo.

Alerta INE sobre riesgo en 4 estados

Por tercera ocasión consecutiva, los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgos de seguridad y movilidad de autoridades y votantes en una elección federal, pues aparecen en el listado de alerta que tienen el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para las elecciones de este año.

Además, la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá nuevos gobernadores, que son Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz, según los reportes de este mes sobre el nivel de inseguridad en el país.

México vivirá en 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, porque somete a elección tres mil 406 cargos, que serán decididos por alrededor de 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, atendidos por un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo Presidente de la República, a los 128 senadores y 500 diputados federales, así como a nueve gobernadores y a dos mil 768 diputados locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías y concejales.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

