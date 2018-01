Como calibrar la batería de tu iPhone

Cuando tu teléfono se apaga, tal vez haga falta calibrar batería. Es una opción a la que debes recurrir si es que “se te va como agua”.

Eso mismo le pasa a Flora Márquez, quien nos escribió por correo electrónico.

“Buenos días, quería preguntarle si se puede hacer un ‘refresh’ a la batería de un iPhone y cómo. La consulta es porque la carga de la batería dura muy poco. Muchas gracias”

A continuación te mostramos nuestras recomendaciones.

¿A qué se debe que la batería no dure?

Lo más común es que sea por causa del uso del propio teléfono. Y es que, como cualquier dispositivo, se desgasta con el paso del tiempo de forma inevitable.

Pero también es posible que sea por una causa ajena a ti y más por un problema generalizado.Esto comenzó con la actualización a iOS 10 y todavía está ocasionando inconvenientes. Todo porque el sistema operativo está pensado inicialmente en los iPad Pro junto con iPhone 7 y iPhone 7 Plus, pero es más complicado que los dispositivos antiguos se acoplen a él.

Entre los modelos afectados por esto, se encuentran el iPad Mini 2, 3 y 4, el iPad Air y iPad Air 2, el iPod Touch 6, además del iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Así puedes calibrar batería del iPhone.

Este proceso consiste básicamente en hacer que el indicador en la pantalla realmente muestre la verdadera capacidad de la batería. Parece algo inusual, pero llega a suceder y es bueno que lo tengas en cuenta.

Para calibrar la batería, debes hacer lo siguiente:

Deja que la batería de tu iPhone se descargue completamente. Si se apaga, intenta prender tu teléfono varias veces hasta que ya no aparezca el icono de la batería en rojo. Eso asegurará que realmente se quede sin energía.

Tras varias horas sin batería (toda la noche, por ejemplo), conecta tu iPhone y sin que lo utilices, deja que llegue al 100 por ciento. No lo desconectes; déjalo así un par de horas.

Realiza un reinicio. Esto lo haces presionando el botón de Apagado y el de Home. Deja de presionar hasta que aparezca el logo de Apple. (Si tienes un iPhone 7: Mantén apretada la tecla de encendido. Mientras lo haces, presiona el botón de bajar volumen. Sigue apretando ambas teclas hasta que se apague la pantalla y aparezca el logo de Apple).

Ahora si desconecta el cargador.

Repite el proceso una vez más.

El proceso de calibrar batería ya está terminado y debería durarte más.

Otras razones de que la batería no te dure.

En lo personal, he visto cómo mi iPhone apenas me rinde seis horas por diversas razones.

Una de ellas es tener muchas aplicaciones y estas inevitablemente consumen la batería. Como borrarlas no es opción, puedes hacer que gasten menos internet yendo a “configuración” y entrando a “datos celulares”. Desactiva las casillas de las que sean menos importantes; y tu factura de pago también te lo agradecerá.

Las notificaciones de igual forma gastan energía porque encienden la pantalla continuamente.Para limitarlas, entra a “configuración” y luego a “notificaciones”. Por ejemplo, mantén encendidas solamente redes sociales o noticias, pero no las apps de juegos o edición de fotos.

Finalmente, establece nuevas opciones en la “pantalla y brillo” dentro de “configuración”. Algo que puedes hacer es activar el brillo automático, deshabilitar la opción de “levantar para activar” o que el bloqueo automático sea de tan solo dos o tres minutos.

Fuente: Lopez Doriga