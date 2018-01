Se despide Neri de Rayados

Neri Cardozo se despidió anoche de los Rayados.

A través de su cuenta de instagram, el jugador argentino escribió un texto de despedida y no formará parte del Monterrey para el Clausura 2018.

“Después de siete años de pertenecer a Rayados hoy cierro una etapa en mi vida, quiero agradecer a la afición por el apoyo brindado siempre, a los Directores Técnicos con los que me tocó trabajar, a la Directiva y a mis compañeros con los que compartí grandes alegrías ganando 5 títulos a lo largo de mi trayecto en el Club de Fútbol Monterrey… Me hubiese gustado despedirme de otra forma, pero así es el fútbol…. La pelota seguirá rodando!”, posteó el argentino.

De acuerdo a información surgida en Argentina, Neri es pretendido por San Lorenzo de Almagro.

Neri estuvo en dos etapas en Rayados; una muy exitosa siendo parte de la época dorada del club ganando la Liga del Apertura 2010, las Concachampions 2011, 2012 y 2013 y recientemente la Copa MX del Apertura 2017.