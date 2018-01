Planea boda Britney Spears

La cantante de “Toxic” se comprometió recientemente con su novio, Sam Asghari, y ambos planean una boda secreta

Britney Spears podría dar el sí este año.

Según informó Radar Online, la cantante de “Toxic” se comprometió recientemente con su novio, Sam Asghari, y ambos planean una boda secreta.

“Quieren algo íntimo y elegante, alrededor del Día de San Valentín, ¡si es que la agenda de ella lo permite!”, dijo una fuente al portal.

Según la persona consultada, la familia de Spears aprueba de la relación.

La intérprete de “Baby One More Time” se casó con Jason Allen Alexander en 2004 en Las Vegas, aunque la ceremonia fue anulada pocas horas después.

Ese mismo año, contrajo nupcias con el bailarín y rapero Kevin Federline, con quien tiene dos hijos. La pareja se divorció en 2006.

La cantante terminó este domingo su serie de conciertos “Piece of Me”, que presentaba en Las Vegas desde 2013.