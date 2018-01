Ni Rapunzel, ella tiene el cabello más largo del mundo

Esta chica podría ser la envidia de cualquiera, hasta de Rapunzel, a quien ya ha dejado muy atrás al conseguir el Récord Guinness.

Se trata de Abril Lorenzatti, una argentina que acaba de romper el récord del cabello más largo del mundo, con una medida de 1,52 metros. Y todo para parecerse a Matilda.

La chica de 17 años se decepcionó cuando era niña porque quería lucir como el personaje de Mara Wilson, pero su cabello era muy corto. “Decidí no volverlo a cortar hasta que fuera necesario o realmente quisiera hacerlo”.

Pero ese día no ha llegado. Y no por eso lo tiene maltratado, todo lo contrario. Los estilistas estarían felices de tenerla como cliente, aunque no necesita secretos para mantenerlo resistente.

“Tengo que levantar mi cabello cuando voy subiendo un tramo de las escaleras porque si lo llevo delante de mí, puedo pisarlo, y si voy por las escaleras y lo pongo detrás, otros pueden pisar los extremos”, cuenta.

Fuente: SDP noticias