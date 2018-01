Le tira “Chicharito” a lo grande

Javier Hernández destacó que el Tri no sólo aspira al quinto partido, ese que no ha logrado disputar desde la Copa de 1986

“El Chicharito” no se pone límites en Rusia 2018, incluso considera que México tiene el potencial para ganar el Mundial.

“No sólo aspiramos a los Cuartos de Final. No queremos poner un límite a nuestras ambiciones. Queremos apuntar tan alto como podamos porque sabemos que tenemos el potencial. Todos los equipos de la Copa Mundial tienen una oportunidad y queremos dar lo mejor de nosotros para llegar a la Final e incluso ganar la Copa del Mundo”, dijo al sitio de su club, el West Ham.

El tricolor destacó que en el 2017 se convirtió en el máximo romperredes de la Selección, además de jugar la Confederaciones, donde “dejamos una buena impresión alrededor del mundo”.

México comparte el Grupo F con Alemania, Suecia y Corea del Sur en Rusia 2018.