Le estalla “cuete” a Jürgen Damm

Sufre quemaduras de primer grado en el rostro, circula una foto en redes sociales del futbolista de los Tigres, en las que se ven las quemaduras sufridas tras ser alcanzado por la explosión

Quemaduras de primer grado en el rostro y dos semanas de recuperación fue lo que dejó el accidente que sufrió Jürgen Damm, luego de que el futbolista de los Tigres tuviera un incidente con juegos pirotécnicos el pasado lunes por la noche.

Damm fue ingresado de manera urgente a un hospital de San Pedro Garza García el lunes, en donde fue intervenido quirúrgicamente, descartando cualquier lesión de gravedad para el mediocampista universitario.

Este martes circuló en redes sociales un mensaje escrito por Jürgen, asegurando que fue un milagro que el incidente no pasara a mayores, además de mencionar que espera que lo ocurrido sirva de mensaje para las personas.

Primero que nada le quiero agradecer a Dios porque realmente fue un milagro que todo esto no haya pasado a mayores. Ojalá que lo que me pasó a mí les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo. Me han ayudado bastante en estos momentos difíciles. Primero Dios regresaré pronto”, fue el mensaje enviado por Damm a través de redes sociales.