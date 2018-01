Ingresa Tyson al negocio de la mariguana en California

El ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson se está convirtiendo en un empresario de la mariguana de California.

TheBlast.com informa que Tyson y sus socios, el 20 de diciembre iniciaron un plan para un centro de cannabis en California City, un remoto pueblo del desierto de Mojave que se encuentra a 110 millas al norte de Los Ángeles.

El socio Robert Hickman le dijo al sitio web que las tierras no desarrolladas están preparadas para ser cultivadas y que Tyson Ranch será un oasis.

En un video del evento, la alcaldesa de California City, Jennifer Wood, agradece a Tyson por su compromiso con la comunidad, diciendo que la industria proporcionará marihuana medicinal a personas necesitadas, ingresos, empleos e ingresos para los residentes.

Las llamadas y los correos electrónicos de The Associated Press a un representante de Tyson y a la alcaldesa no fueron respondidos inmediatamente el martes.