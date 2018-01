Imposible “levantar” a Chávez Jr por su indisciplina: Ignacio Beristáin

“Es muy difícil sostener una conversación seria con él, es muy disperso y así está cabrón”, asegura el prestigiado entrenador Ignacio Beristáin

Tal como están las cosas, parece imposible levantar la carrera de Julio César Chávez Junior, dice el prestigiado entrenador Ignacio Beristáin, quien hace meses había aceptado retomar el trabajo con el sinaloense.

Estaba programado regresar al cuadrilátero a finales de 2017, tras la fallida actuación frente a “El Canelo” Álvarez, pero se pospuso para enero, aunque Beristáin considera irreal el regreso este mes.

“No me ha llamado y no he hablado con él, así que no sé nada”, dice Beristáin; “me fui con él a trabajar, pero como pospusieron la pelea, dejó de entrenar y me regresé”.

Beristáin reconoció que había comprometido su reputación como entrenador, pero que esta vez le advirtió que tenía que asumir la responsabilidad de correr al amanecer y entrenar a mediodía, de lo contrario no podían trabajar.

“Es muy difícil sostener una conversación seria con él, es muy disperso y así está cabrón”. Beristáin revela cierto hartazgo de la situación tan incierta sobre un posible regreso.

“Pero también es parte del trabajo de un entrenador; yo he recuperado peleadores, incluso a “La Chiquita” González, pero debe aclarar. Si piensa volver no podrá hacerlo, como ha ocurrido en los tiempos recientes”, comentó.