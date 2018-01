Hija de Madonna empieza el año ‘de pelos’

Pese a las críticas en las redes sociales por la primera imagen que Madonna publicó con su hija, Lola León, de 21 años, la reina del pop y su primogénita se la pasaron literalmente “de pelos” y rubricaron la polémica foto con la frase: “Estamos listas para ti 2018”.

Y es que en la instantánea aparece la primogénita de la famosa cantante con las axilas sin depilar, tal y como su progenitora de 59 años lo hiciera en otros momentos de de carrera.

En la imagen Lola aparece con los brazos hacia atrás para abrazar a su madre, mientras la superestrella mantiene sus manos en la barbilla de su hija.

Así, sin pena alguna e incluso hasta jactándose de ello, Lourdes León, como realmente se llama la hija del otrora bailarín Carlos León, mostró que este año la depilación no será una de sus prioridades estéticas.

“¡We are ready for you, 2018!”, escribió Madonna junto a una fotografía que ya supera los 382 mil likes y que también suma muchos comentarios en contra.