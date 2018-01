¿Es seguro Telegram? Snowden y el creador de la red social se enzarzan en una nueva diatriba

El exempleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., Edward Snowden, y el fundador de Telegram y VKontakte, Pável Dúrov, apodado por muchos ‘el Zuckerberg ruso’, han cruzado opiniones encontradas en Twitter acerca de la seguridad de la aplicación de mensajería Telegram.

El diálogo comenzó a raíz de la respuesta de Snowden a un tuit del empresario Ahmad Waqass Goraya en el que mostraba su descontento por el programa de mensajería de WhatsApp.

“El problema con WhatsApp es su integración con Facebook. Tengo la configuración de privacidad más estricta, pero aún veo cómo se filtran los datos. Los contactos de WhatsApp se muestran en las recomendaciones de Facebook”, rezaba el comentario del empresario, a lo que Snowden respondió: “Estoy totalmente de acuerdo (es por eso que recomiendo Signal), pero incluso esto es menos peligroso que lo que hace Telegram. A decir verdad, es triste porque [Telegram] tuvo años para arreglarlo, pero Pável Dúrov prefirió no hacerlo”.

Tras darse por aludido, Dúrov no tardó en unirse a la conversación: “Lo siento, pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Telegram proporciona información solo de canales públicos que todos pueden ver. Las salas de chat privadas están protegidas”.

Snowden contradijo al ‘Zuckerberg ruso’ en un mensaje que posteriormente eliminó: “Entiendo de lo que estás hablando (discutimos esto antes), pero no estoy para nada de acuerdo con tus argumentos. Telegram opta por una opción de diseño para, a fin de cuentas, combinar el rol del ‘mensajero encriptado’ con chats grupales inseguros (los canales son el ilustre IRC). Esto es peligroso”.

Llegados a este punto, Durov no se dio por vencido y arremetió: “Desafortunadamente, todavía no lo has pillado. Los ‘canales’ en Telegram no son como los canales en Slack o IRC, y son completamente opuestos a los chats grupales. Son más similares a las cuentas de Twitter: difunden mensajes a una audiencia ilimitada”.

“No sé si estás discutiendo intencionadamente o realmente no ves un paralelismo entre IRC y Twitter (donde las listas y los chats grupales son equivalentes a los canales IRC públicos y privados), pero eso lo veremos en otra conversación”, zanjó Snowden la discusión.

Durov y Snowden ya discutieron sobre la seguridad de Telegram en 2015. Al igual que en aquella ocasión, ambos volvieron a utilizar la plataforma de Twitter para discutir sobre la seguridad de las dos aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo: WhatsApp y Telegram.

Fuente: actualidad.rt