Asesinan a diez en Chihuahua en cuatro días

En uno de los casos, en el municipio de Cuauhtémoc, fue localizado el cuerpo de un hombre ultimado a balazos en las inmediaciones del ejido Progreso

Diez personas fueron asesinadas durante el fin e inicio de Año Nuevo en Chihuahua, informó la Fiscalía General del Estado.

En el municipio de Cuauhtémoc, la Fiscalía General del Estado en la zona occidente reportó este martes el hallazgo de un hombre asesinado en las inmediaciones del ejido Progreso del seccional de Álvaro Obregón.

La dependencia informó que la víctima tenía el rostro cubierto con una capucha, y en el lugar fueron asegurados varios casquillos de armas de fuego, al parecer calibre .223 y 9 milímetros.

“Entre las pertenencias de la víctima se encontró una credencial de elector a nombre de José Gabriel Hernández, de 40 años de edad y con domicilio en la comunidad de Chuhuichupa, municipio de Madera”, dio a conocer la FGE.

También en Cuauhtémoc, un hombre que había sido reportado como privado de la libertad fue localizado muerto a balazos el lunes.

El cuerpo sin vida de Elliot Teófilo P. L., de 27 años de edad, fue ubicado en un arroyo que se ubica a un lado de la brecha que conduce del campo menonita número 25 hacia el campo menonita 21.

La FGE indicó que el cuerpo estaba a unos 50 metros de una pick up Ford, cuatro puertas, color gris, sin placas de circulación.

“El cuerpo se hallaba cubierto con una cobija en color blanco. Vestía una camisa blanca, un pantalón de mezclilla color azul y zapatos de color café. Se le describe como de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez blanca, con barba y bigote, pelo güero”, expuso la FGE.

La víctima había sido reportada como privada de la libertad el pasado 31 de diciembre en el seccional de Anáhuac cuando viajaba en su pick up, en compañía de su pareja.

“El reporte señala que en la calle Ejido y 15 la camioneta fue interceptado por sujetos armados que portaban armas de fuego y los rostros cubiertos con pasamontañas quienes se llevaron contra su voluntad al conductor”, estableció la FGE.

En tanto que en Ciudad Juárez, un joven de unos 20 años de edad fue ejecutado el domingo en la colonia Los Ojitos.

También en Ciudad Juárez, una mujer de aproximadamente 45 años, fue asesinada a balazos la noche del sábado en colonia Carlos Castillo Peraza. En los mismos hechos, su hijo de aproximadamente 22 años, fue herido de bala.

En otro hecho, una mujer más murió por disparos de arma de fuego en la calle Arquitecto Ramón Herrera Flores, en la colonia Horizontes del Sur, también el sábado.

Mientras que el domingo, se reportó el fallecimiento en un hospital de un hombre que fue agredido la noche del sábado en la colonia Ladrilleros y Caleros. En el mismo ataque, registrado en una vivienda de las calles Privada de Pino Suárez y Nicolás Hermosillo, murió un menor de 15 años y otro individuo resultó lesionado.

Además, el sábado se reportó en el Hospital General el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 17 años, quien fue atacada el viernes.

En tanto, en la Ciudad de Chihuahua un hombre fue asesinado la noche del lunes en un camino de terracería del fraccionamiento Jardines de Sacramento.

También en la capital se registró el asesinato de Luis Fernando Flores, inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal. Era esposo de la directora estatal del Registro Civil, Inés Aurora Martínez Bernal, quien además es ex diputada local.

El hecho violento se suscitó el sábado aproximadamente a las 19:45 horas, tiempo local, en el domicilio número 4300 de la calle Fray Diego de Soto Mayor, del Fraccionamiento Los Frailes.

“En las primeras indagatorias ministeriales se conoció que la pareja de esposos arribaron a su domicilio y cuando bajaban el mandado del vehículo, fueron abordados por dos sujetos que los amagaron con un arma de fuego exigiéndole los objetos de valor”, expuso la FGE en la zona centro.

“Luego los introdujeron a la vivienda y cerca de la puerta, forcejearon con él, ya que opuso resistencia y le dispararon al parecer un arma tipo revolver, despojándolos solo de tarjetas de crédito y un teléfono celular”.