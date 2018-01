Aplican sanciones a 12 fiesteros durante el fin de semana

Las causas fueron por no contar con el permiso correspondiente y alterar el orden

Un total de 12 sanciones aplicó personal de Inspección y Vigilancia durante el fin de semana a organizadores de eventos por no contar con el permiso correspondiente y alterar el orden, informó Luis Armando Becerril Calderón.

El titular de la dependencia municipal, señaló que al igual que en las celebraciones de Noche Buena y Navidad, en la de fin de año hubo tolerancia en los festejos en domicilios particulares, sin embargo, hubo algunos donde no se contaba con permiso y se alteró el orden.

Becerril Calderón indicó que la multa más alta fue de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), y se aplicó en las colonias Balderrama, San Benito, Villas del Rey, Paseo Pedregal y Montecarlo, porque no contaban con el permiso requerido para el evento.

También se aplicó una de 100 en Las Quintas, una de 50 en el Choyal y tres de 30 UMA´s en Palo Verde, Privadas Lomas y Jesús García.

Mientras que la noche del 31 de diciembre, se atendió un reporte ciudadano en la colonia Los Ángeles y se aplicó una multa de 50 UMA´s al organizador del festejo.