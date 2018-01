Termina e inicia el año con saldo rojo en Hermosillo

Si, como dice el dicho, por la víspera se saca el día, este año será complicado en materia de seguridad para los sonorenses en general y hermosillenses en particular, ya que este 2018 lo iniciamos con el homicidio de un joven en una colonia de las más antiguas y otrora tranquila de la ciudad.

Pero además, según datos del Secretario de Seguridad y recopilación de hechos efectuada por reporteros de Entorno el año recién concluido cerró con una suma de 176 muertes violentas, tan solo en esta capital, lo que denota que hay una falla bastante visible en la prevención.

Y probablemente la cifra sea mayor, sin embargo, la corporación que anteriormente informaba sobre los hechos violentos, creo que se quedó sin personal de Comunicación, ¡aaahhh… no! la semana anterior dieron cuenta de una reunión del Fiscal General, Rodolfo Montes de Oca con personal de guardia, luego de meses de no enviar absolutamente nada.

Aquí me quedé con la duda, si nunca va a la Fiscalía o no atiende al personal, o porqué la difusión de algo, que debe de ser su trabajo cotidiano, merece que se emita un comunicado de prensa…

Tal vez por eso tenemos los resultados que tenemos, no en materia preventiva, que no les compete, pero si en la integración de averiguaciones previas, que deja mucho que desear porque los resultados los hemos visto y luego responsabilizan a otras instancias por algo que va mal de origen, esto es, mal integrado el procedimiento y por ende, con resultados favorables para el delincuentes.

Y en cuanto a las ejecuciones no nos podemos quedar con la versión simplista de la anterior administración de que “quien anda mal, termina mal”, o son “ajustes de cuentas entre delincuentes”, porque a final de cuentas se trata de que nadie tome la justicia por su mano.

Balas “al aire” y uso de “cuetes” dejan catorce heridos en Sonora

Indudablemente que a las personas por más que nos dicen y hacen recomendaciones no entendemos y este fin de año e inicio de 2018, escuchamos “cuetes” y balazos como hacía tiempo no nos tocaba y los resultados ahí están a la vista, personas lesionadas y vehículos dañados.

Por fortuna en Hermosillo no hubo personas heridas de bala, sin embargo, fueron once los heridos en varios puntos del estado y entre ellos cinco menores, incluyendo una niña de nueve años a quien la bala le impactó el abdomen mientras dormía.

En el caso de esta capital, si atendieron en el Hospital Infantil a tres menores por quemaduras de segundo grado resultado del uso de pirotecnia.

Esto es, nos hacen recomendaciones para que se evite el uso de “cuetes” y sobre todo que los menores no los utilicen sin supervisión de un adulto, pero lo más fácil es soltarles la bolsa con las “palomitas”, “marcianitos” o con “los tumbacasas” y que dejen enfiestarse al que debería estar supervisándolos y ahí vemos lo que pasa.

Posteriormente lamentamos el haberlos dejado solos, pero ya no se puede hacer nada, porque el daño está hecho y en ocasiones hasta se pierden extremidades o la vista por la negligencia de quien está a cargo de menores y le dio “flojera” estar atento o creyó, como muchos, que no pasaría nada.

En cuanto a las balas perdidas el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales y el personal de la dependencia a su cargo, a través de redes sociales estuvieron exhortando a no hacer disparos al aire, pero evidentemente los ignoraron y ahí están los resultados, once heridos, algunos de ellos graves por la irresponsabilidad de quien tiene un arma y cree que por disparar al aire la bala seguirá hasta el espacio infinito y no caerá en algún lado.

Por lo pronto, esperamos que para todos nuestros lectores este 2018 esté lleno de oportunidades, de salud y de prosperidad y agradecemos de antemano su preferencia.

Correo electrónico franco@entornoinforamtivo.com.mx