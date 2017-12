Suman 13 muertos por frío en el País

En lo que va de la temporada invernal se han registrado 13 muertes en el País asociadas al frío y 190 casos de intoxicación por monóxido de carbono (CO), según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Para combatir las bajas temperaturas, algunas familias utilizan leña en chimeneas, prenden la estufa o usan calentadores dentro del hogar sin una ventilación adecuada, lo que provoca intoxicaciones por aspirar CO u otros gases, explicó la dependencia en su reporte semanal sobre daños a la salud relacionados con temperaturas extremas.

De acuerdo con el informe con corte al 27 de diciembre, de las 13 muertes notificadas, cinco fueron por hipotermia y ocho por intoxicación con CO.

En Durango se presentaron cuatro fallecimientos, en Coahuila tres, en Chihuahua dos, y en Puebla, Sonora, Hidalgo, Morelos y Guanajuato, una muerte en cada entidad.

De las 190 intoxicaciones por CO notificadas, 75 han sido atendidas en Chihuahua, 69 en Durango, 10 en Sonora, y otras 10 en Veracruz.

También se registraron seis intoxicaciones por CO en Hidalgo, cinco en Puebla, cuatro en San Luis Potosí, y otras cuatro en Tamaulipas.

Así como tres casos de este tipo en Chiapas, dos en Nuevo León, uno en Tlaxcala, y otro más en Coahuila.

La Secretaría de Salud ha reportado también 15 casos de hipotermia y 12 de quemaduras a nivel nacional en lo que va de la temporada de frío.

Durante esta semana, las regiones del País que registraron las temperaturas más bajas fueron Tultengo, Hidalgo, con -5.3 grados; Guanacevit, Durango, con -5, y Laguna Hanson, Baja California, con -3.6 grados.

Por otro lado, la Ssa recordó que en la época de frío los casos de infecciones respiratorias de tipo viral aumentan y se presentan más en los menores de 5 años y en las personas mayores de 60 años.

María del Carmen Espinosa Sotero, pediatra infectóloga adscrita al Hospital General de México, indicó en un comunicado que las infecciones más comunes en esta temporada son la faringitis y rinofaringitis.

Sin embargo, alertó, también se adquieren virus más graves, como el de la influenza o la neumonía.

Ante ello, la especialista recomendó a la población aplicarse la vacuna de la influenza, abrigarse, comer frutas y verduras de temporada, tener una alimentación balanceada, dormir ocho horas, lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara; así como evitar el tabaquismo y, sobre todo, no automedicarse.