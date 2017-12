Reaprehende en EU a Carlos Villalobos

El ex secretario de Hacienda de Sonora, durante la administración de Guillermo Padrés, Carlos Villalobos Organista, fue reaprehendido este sábado en Arizona.

Villalobos Organista es señalado en México por actos de corrupción.

Apenas el viernes, el ex funcionario sonorense fue liberado por un juez federal tras permanecer más de siete meses en la cárcel, luego del pago de una fianza de 20 mil dólares, al parecer por un tema migratorio.

Villalobos fue detenido el 4 de abril en Scottsdale, Arizona, por autoridades migratorias luego que su visa expiró en enero.

A ello se sumó que las mismas autoridades detectaron que contaba una ficha roja de la Interpol por enriquecimiento inexplicable durante la Administración de Padrés.

El viernes, durante una prolongada audiencia, el ex funcionario obtuvo su libertad debido a que no contaba con órdenes de arresto vigentes.

Sin embargo, Villalobos fue reaprehendido por los temas legales pendientes en México, informaron fuentes ministeriales.

El ex funcionario ingresó a Estados Unidos con la intención de pedir asilo debido a que argumentó ser un perseguido político del Gobierno de Sonora. El asilo le fue negado.

El Gobierno de Sonora acusa a Villalobos de ser parte de una red de corrupción que desfalcó sumarias millonarias al erario durante la Administración de Padrés.