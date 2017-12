Desea Urías consolidarse en las Mayores

El 2018 podría ser un año definitivo en la carrera del pitcher sinaloense Julio César Urías. Tras someterse a una cirugía de su hombro izquierdo en junio pasado, el mexicano buscará volver al nivel del mejor beisbol del mundo con los Dodgers.

Urías, de 21 años, causó gran expectación tras su temporada de debut en 2016. Sin embargo, este 2017 la lesión paró en seco su prominente desarrollo.

En entrevista habló de cómo ha sido para él mantenerse alejado de los diamantes durante más de seis meses.

“Este año fue muy difícil, asimilar que tenía que parar tanto tiempo no fue nada sencillo”, explicó Urías quien debutó con sólo 19 años en Ligas Mayores. “Ya hoy siento que me cayó el 20, ya entendí que es una prueba que me puso Dios y que lo tengo que superar”.

“Cada día después de la operación he estado trabajando en mi rehabilitación, 100 por ciento enfocado y pensando en que voy a regresar igual o en mejor nivel que en el que ya estaba”.

Para un pitcher, la recuperación de una cirugía del hombro es probablemente la más complicada. Tras la operación de Urías, a finales de junio, se estimaba un tiempo de recuperación de entre 12 y 14 meses, sin embargo, reportes indican que debido a su juventud, en una lesión poco común en pitchers menores de 25 años, el proceso ha sido muy exitoso y se estima que pueda lanzar a mediados del próximo año.

Agarra de nuevo la pelota

Urías planea en enero volver a tomar una pelota de beisbol como parte de su recuperación y seguir todo un proceso para reincorporarse al juego.

Tras un paso por ligas menores, la gerencia espera contar con el lanzador zurdo a partir de junio, casi a media temporada.

“Entre los tantos consejos que me han dado, todos coinciden que para que una rehabilitación sea exitosa tiene que ser a conciencia”, explicó el joven quien en octubre de 2016 se convirtió en el pitcher más joven en la historia en ganar un partido de playoffs.

“Es muy duro hacer todo este trabajo, es más duro que cualquier entrenamiento normal, pero estoy muy enfocado en lo que quiero y por eso no dejo de hacerlo”, aseguró.

Pese a la buena respuesta de su cuerpo es casi un hecho que no estará en la serie de temporada regular que Dodgers sostendrá ante Padres del 4 al 6 de mayo en Monterrey, al igual que se perdió la Serie Mundial que los Dodgers disputaron el pasado otoño.

“Son momentos muy difíciles, saber que luchaste tanto para llegar y a la hora de que parece que ya lo lograste no lo tienes”.

“Ahora la respuesta es la misma que hace dos años cuando quería debutar, seguir trabajando, y ahora mucho más duro. Estoy seguro que después vendrán más y mejores cosas para el equipo y para mí”, expresó.