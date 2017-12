¡Sin dientes! Quedó Larry Hernández tras caer de su ‘bici’

Con el rostro ensangrentado y sin algunos de sus dientes quedó Larry Hernández el pasado viernes tras sufrir un aparatoso accidente al caer de su bicicleta.

El cantante grababa su descenso, pero se observa que conforme avanza incrementa la velocidad, de pronto se escucha un estruendo y aparecen las ramas de un árbol…es el momento en que Larry se encuentra sobre la vialidad visiblemente dañado por los golpes.

En un segundo video que subió a su cuenta de Facebook, se puede ver a un Larry con el rostro ensangrentado.

Muchas gracias a todos los que están preocupados por mí, sufrí una caída y me van a operar porque perdí varios dientes y se me partió el labio y parte del cachete y el cirujano plástico está muy positivo que todo va a salir bien así que les agradezco de corazón su preocupación”, señaló.

Pidió a sus seguidores elevar plegarias por él.

“”Les pido que Oren por mí en las Siguientes horas y ya que salga de la operación vuelvo a notificarles mi estado, estoy bien y Dios está conmigo porque podría hacer sido más Grabe y él estuvo en todo momento, las cosas siempre pasan por algo y ese 2017 me tenía esto ya y de esto sacare algo positivo. Dios los bendiga y a mí no me olvide esta foto Fue minutos antes del accidente de bicicleta”.