Explota Armenteros contra Santos

Emiliano Armenteros vive los peores días en el futbol mexicano.

El mediocampista argentino, quien hasta hace unos días militaba para Santos Laguna y que ya fue confirmado como nuevo refuerzo del Atlante, explotó y denunció la situación que vive con el equipo de la Comarca, al que acusó de no pagarle y obligarle a entrenar en condiciones adversas.

“Esta última quincena no me pagaron, le pagaron a todos los compañeros y a mí no, y yo sigo teniendo contrato por dos años y medio, así que es una situación jodida. Nos sentamos a negociar una rescisión de contrato para quedar libre, pero el club no ha mostrado interés en eso.

“Fue un año complicado en Santos, donde en cuanto a lo futbolístico no he tenido mucha participación y ahora me toca vivir una situación que no le gusta a ningún jugador que es no ser tomado en cuenta, no estoy entrenando, no me dejaron entrenar desde que el equipo inició la pretemporada, desde el 5 de diciembre que me pusieron en el Draft como transferible y no salió nada”, explicó a la cadena TyC Sports.

Incluso Armenteros comentó que el trato con la directiva santista ha sido nulo y que también ha perdido beneficios dentro del club.

“Me dijeron ‘no vas a entrenar, no vas a tener ropa, no puedes usar el vestuario del primer equipo y si quieres un preparador físico tiene que ser fuera del horario del primer equipo’”, explicó el argentino, que por ahora se entrena con la ayuda del preparador físico de la escuadra femenil.