Contabilizan 250 consultas diarias

Hasta un 30% aumentan las atenciones de urgencias en el Hospital Infantil del Estado (HIES) en las vacaciones decembrinas, informó Norberto Gómez Rivera.

El titular de urgencias del HIES explicó que de un promedio de 150 consultas diarias, incrementan a 250, de las cuales alrededor del 60% se deben a problemas respiratorios como rinofaringitis, amigdalitis y otitis, mientras que el 40% restante, corresponden a lesiones en el cuerpo por accidentes en casa, como traumatismo craneal leve, fracturas y esguinces.

“Al ser periodo invernal, los problemas respiratorios superan por mucho a las atenciones por lesiones en el cuerpo derivadas de accidentes en casa, de ahí la importancia de que los padres sigan las recomendaciones para que los niños no se enfermen”, apuntó.

Ante tal situación, el especialista recomendó a los padres de familia llevar a vacunar contra la influenza a los menores a 6 años de edad, evitar la automedicación, y acudir con el médico para que dé el tratamiento necesario.

También, abrigar correctamente a los menores, principalmente en las mañanas y noche; evitar los cambios bruscos de temperatura; procurar consumir verduras y frutas cítricas, que son ricas en vitaminas A y C, lo que ayuda a fortalecer las defensas.

Compartió que en el Hospital Infantil anualmente se consultan en Urgencias a más de 45 mil niños, y poco más de dos mil pasan a ser hospitalizados por su estado de salud.

Algunas recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de la influenza y otras infecciones respiratorias agudas son:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar alcohol gel.

Al toser y estornudar no olvide hacerlo cubriéndose con un pañuelo, o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo.

Si tiene síntomas respiratorios evite saludar de mano o beso.

Si presenta fiebre, estornudos, dolor de cuerpo o malestar general, acuda al Centro de Salud más cercano.