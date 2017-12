Quiere Talavera ser titular

Alfredo Talavera apunta a realizar la mejor atajada de su carrera durante el Mundial de Rusia.

A sus 35 años y repuesto de la fractura del ligamento cruzado anterior que lo alejó cinco meses de las canchas, el portero del Toluca desea regresar a la Selección Mexicana y ser el titular en la Copa del Mundo.

“Con todas las ganas de poder ganarme ese puesto que me va a permitir jugar el Mundial, mi primer Mundial jugado y mi segundo Mundial presente.

“Estoy disfrutando esto. La rehabilitación ha sido muy divertida y por supuesto que las ilusiones y el compromiso crecen todos los días, por supuesto mi compromiso con mi club, conmigo mismo y las ilusiones para cumplir un sueño que ahí está y hay que lograrlo”, dijo en un evento de la firma de electrónica Hisense.

A Talavera le despreocupa el que Guillermo Ochoa parezca llevar ventaja. Advierte que la portería estará en buenas manos más allá de a quién elija Juan Carlos Osorio.

“No sé si imponga tanto (Memo Ochoa) para el profe Osorio o para el cuerpo técnico. Las rotaciones en sí a mí lo único que han hecho es darme más oportunidad, yo así lo veo y si el ‘profe’ sigue haciendo esas rotaciones, yo encantado”, dijo.

El guardameta ve la posible titularidad en Rusia como parte de un proceso y no como el cierre de su trayectoria, que comenzó en 2003.

“Sí sería un regalo y un premio a todo ese esfuerzo y ahí no termina, todavía sigue mucha carrera por delante”, expresó.

Talavera tampoco se agobia por pensar que tiene 35 años y que de no jugar en el Mundial de Rusia las chances parecen más remotas en Qatar.

“Es ahorita aprovechar momentos, oportunidades, y después aprovechar y hacer lo mismo. Mi mayor ejemplo que tengo es (Gianluigi) Buffon, el mejor portero de la historia, todavía 39 años y sigue siendo el número uno. Para mí es uno de los porteros a quienes hay que tomar como ejemplo, así que no hay límite”, comentó.