Exhortan a cuidar niños y adultos mayores

Una buena alimentación, la ingesta abundante de líquidos, actividad física y la visita regular a su médico de familia, para prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), recomendó Enrique Claussen.

El director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) informó que las IRAS afectan principalmente a niños y adultos mayores, por lo que las recomendaciones van encaminadas a extremar precauciones ante el clima frío.

Explicó que las IRAS son enfermedades que atacan al aparato respiratorio y se presentan en escalas de bajo riesgo como una gripe común, o bien, peligrosas como una neumonía.

“La recomendación de nuestros médicos es a no automedicarse y procurar no respirar el aire helado por la boca, hacerlo por la nariz, y claro, cubiertos con ropa abrigadora, usar bufandas y evitar cambios bruscos de temperatura”, expresó.

Al momento de sentirse enfermo, dijo, es necesario acudir al médico de inmediato para controlar los síntomas y no tener un problema mayor con estas infecciones.