Científicos prueban una esfera nuclear que podría revolucionar la energía de fusión

La fusión nuclear, la reacción que alimenta al sol, puede ser la clave para la producción de energía limpia e ilimitada. Sin embargo, hasta ahora los científicos se enfrentaban con una problemática: cómo producir más de lo que se consume. Un nuevo desarrollo podría dar respuesta a esta problemática.

Los físicos comenzaron a probar, de manera experimental, algunos tipos de novedosos reactores y encontraron que una extraña esfera puede ser la clave para generar más energía de fusión, ya que tiene el potencial para superar el dilema de producir más y consumir menos.

Su particularidad es que fusionaría hidrógeno y boro, en lugar de isótopos de hidrógeno como el deuterio y el tritio, y, además, utiliza láseres para calentar el núcleo hasta 200 veces más que en el centro del sol. Eso no es todo, sino que este dispositivo no produce neutrones, por lo que no crea ningún tipo de desecho radiactivo.

“Esto pone nuestro enfoque por encima de todas las demás tecnologías de energía de fusión”, destacó Heinrich Hora, de la universidad australiana de Nueva Gales del Sur, quien está a cargo del proyecto, reseñó Science Alert.

Cómo funciona

A diferencia de lo que sucede con las reacciones de energía de fisión nuclear, las de fusión combinan o fusionan los átomos en lugar de dividirlos. Se trata de una metodología similar a la que alimenta al sol.

“Los combustibles y los desperdicios son seguros”, insistió Warren McKenzie, director de HB 11, compañía que tiene la patente de la nueva tecnología. McKenzie agregó que el reactor no necesitará un “intercambiador de calor” ni un “generador de turbina de vapor”.

Por lo tanto, si nuevas investigaciones confirman que no hay otro dispositivo mejor para este tipo de desarrollos, el reactor prototipo podría estar construido en una década.

Fuente: actualidad.rt