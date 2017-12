Realiza primera práctica con Patriotas

Devin McCourty, safety de los Patriotas, miró detenidamente a James Harrison el miércoles, cuando el linebacker recién llegado se desplazaba por el camerino. Lo dejó impresionado.

“Es un ser humano bien fuerte. Algunos dirían que incluso da miedo”, comentó McCourty.

La contratación de Harrison por parte de los Patriotas causó también asombro en otro lugar, en Pittsburgh, donde algunos ex compañeros del jugador manifestaron su descontento con las circunstancias que rodearon su salida de los Acereros.

“Él se borró a sí mismo, borró su legado aquí, seamos serios”, sentenció el miércoles Maurkice Pouncey, centro de los Acereros. “Es una locura, él quería esto. No fue que el equipo dijera ‘queremos dejar que James Harrison se marche’. James Harrison quería eso”.

Harrison mide 1.87 metros (seis pies con dos pulgadas) y pesa 109 kilogramos (240 libras). No ofreció declaraciones a la prensa después de su primera práctica con Nueva Inglaterra. Se espera que hable con los reporteros el viernes.

Independientemente del motivo de su partida, está por verse cuál será el impacto que provocará un jugador de 39 años con su nuevo equipo.

Harrison, dos veces campeón del Super Bowl, ha sido rival de Tom Brady y Nueva Inglaterra durante sus 15 temporadas en la NFL.

Ahora, su objetivo es ayudar a los Patriotas, que han enfrentado a los Acereros en tres finales de la Conferencia Americana desde 2001.

El jugador es líder histórico de Pittsburgh en capturas, con 80 y media durante sus 14 campañas en ese equipo. Durante toda su carrera, totaliza 82 capturas y media.

Se retiró fugazmente en septiembre de 2014, tras una temporada para el olvido en Cincinnati, pero regresó cuando los Acereros necesitaban desesperadamente cubrir el puesto de linebacker ante una serie de lesiones.

Ahora, se une a un equipo que necesita ganar de local el domingo ante los Jets de Nueva York para asegurar la ventaja de local durante la postemporada.

“Veremos. No lo sé”, dijo el entrenador de los Pats, Bill Belichick, en referencia a sus expectativas sobre Harrison. “Probaremos esta semana y veremos cómo sale todo. No estoy seguro de cuál será el resultado”.

Nadie está seguro de cuánto puede aportar Harrison todavía. Ha participado sólo en cinco encuentros, con un total de 38 jugadas en la campaña, durante la que ha conseguido únicamente una captura.