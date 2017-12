“Brincan” peatones barrera de piedras y plantas frente al Hospital

Ayer pasé frente al Hospital General del Estado y me tocó ver cuando una señora pasaba entre las enormes rocas colocadas sobre el camellón, para cruzar el bulevar Luis Encinas y evitar subir el puente peatonal que seguirá siendo un desperdicio y nido de personas sin hogar.

Se presume que la “barrera” colocada en el sitio, en lugar de la malla metálica que propuso el Comisario de Seguridad, Jorge Suilo, frenaría el paso de personas, por debajo del puente, sin embargo, como vimos, no ha sido así.

Las personas se siguen arriesgando a ser atropelladas por no subir el puente y las excusas son muchas, pero entre las principales, está lo difícil que está el ascenso, así como la cantidad de excremento y orines que dejan quienes viven en las calles y utilizan como baño el puente porque ya no les permiten ingresar al sanitario del Hospital.

La prohibición al uso del baño se estableció desde la época del exgobernador Guillermo Padrés y sigue vigente a la fecha, e incluso, en la sala de espera de Urgencias ya no está disponible un sanitario ni para quienes acompañan a un familiar o para el paciente mismo, a menos que en la reciente remodelación lo hayan contemplado.

La cuestión es que se trata de una inversión considerable, y sobre todo, se trata de salvar vidas con su uso, porque en ocasiones las personas de la tercera edad, no alcanzan a cruzar a tiempo y ocurren las desgracias, como ya han sucedido.

Lo último que supe, cuando se inició con la colocación de la “barrera natural” es que se colocaría también un agente de Tránsito, como estuvo tras inaugurarse el puente, sin embargo, en las ocasiones que he transitado por el sitio, que son varias durante el día, no me ha tocado ver a alguno.

Aprueban cobrar a mujeres estudios para comprobar agresiones

Bien dicen que como México no hay dos y ejemplos para reforzar esa aseveración hay muchos y la mayoría buenos, pero pocos como el de Michoacán, en donde se pretende cobrar a las mujeres por los estudios que les practiquen para comprobar agresiones en su contra ¿cómo la ve? Si, efectivamente, es increíble, como seguramente está pensando.

Y no crea que es una noticia difundida este 28 de diciembre, cuando se conmemora a los Inocentes, no es así, se trata de que los legisladores de ese estado aprobaron por mayoría, incluir en la Ley de Ingresos 2018 el cobro por ese tipo de servicios que presta la Procuraduría General de Justicia de ese estado, que en promedio oscilan en mil 500 pesos.

Y aunque una de las legisladoras pugnó porque se condonara ese pago a quienes han sido víctimas de violencia, recibió 33 votos en contra y solo cuatro, que suponemos fueron féminas, la apoyaron, pero ante la aplastante mayoría pues el cobro se quedó firme ¡increíble!

La diputada del PT, Brenda Fabiola Fraga, dijo que el artículo 24 de la ley contempla un costo por el certificado de lesiones, la visita domiciliaria y la valoración psicológica de 472 pesos cada uno, por lo que para que la denuncia quede firme y proceda, pues tendrá que traer esa cantidad en mano, lo cual hará más difícil la aplicación de la justicia.

Disfrute los festejos de Año Nuevo y procure hacerlo en paz

Esta es mi última columna del año, así que deseo agradecer a quienes le dedican tiempo a este espacio, y a todos los lectores de Entorno Informativo por su preferencia a lo largo de estos años.

A nombre de quienes laboramos en Entorno Informativo, le deseamos que este festejo de Año Nuevo esté pletórico de alegría y que 2018 venga pleno de salud, prosperidad y realizaciones.

Procure festejar en familia, disfrute a plenitud y evite conducir ebrio para que no se convierta en una estadística más de los muchos accidentes que ocurren en este periodo. ¡Feliz Año 2018!

