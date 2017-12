La mezcla de alcohol, cerveza y bebidas energizantes son un riesgo para la salud

Con la cerveza es más que suficiente para ponerse locos, sin necesidad de revolverle licor u otras bebidas energizantes. No sé de dónde toman esos malos ejemplos los jóvenes, me supongo que de los vecinos del norte. Esas mezclas son perjudiciales para la salud, sin embargo, no existe ningún control par parte de las autoridades de salud. Los energizantes se venden en todos los comercios de abarrotes como si fueran jugos o refrescos, al igual que la cerveza y el licor.

Las franquicias comerciales como Oxxos, Círculo K (antes Extra), Seven, entre otros, expenden todas las bebidas embriagantes de todo tipo y marcas, siendo las personas las que realizan las peligrosas mezclas para sentirse más animados, más seguros de sí mismo, más valientes. En los momentos que hacen efectos estas drogas, los jóvenes y otros no tan jóvenes, ya no responsables de sus actos y todo los que hacen es bajo los influjos de esas medidas muy dañinas para la salud.

Estas mezclas no las hacen ni los adictos a las drogas, sino personas “normales” para agarrar valor en las diferentes situaciones a las que enfrentan. Son comunes en los antros, juntadas y en reuniones de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes, hombres y mujeres, que en algunos de los casos son influenciados por adultos mayores que ellos. Es importante que los padres de familia pongamos más atención a los hijos, saber más de ellos, sobre todo, qué hacen en su tiempo libre.

Son buenos chicos, de buenas familias, que han equivocado las fórmala de divertirse por influencias de otras personas; estos todavía no adquieren vicios, pero que podrían hacerlo más adelante. Ahora lo hacen cada vez que se juntan para divertirse y pasar el rato, no es cosa de todos los días, pero más adelante podrían tomar el mal camino y caer en manos de gente sin escrúpulos que los hagan adictos para controlar sus decisiones…Vale más un paso a tiempo.

Incrementará de precio el pasaporte mexicano a partir de la próxima semana

Es común aquí en Sonora, que nos preocupemos por tener vigentes los pasaportes y Visa para viajar a la Unión Americana, principalmente a los estados fronterizos con México, como Arizona, California y Texas…No nos sentimos a gusto al no contar con esos documentos que nos sirven para viajar y en ocasiones para ir de compras…Para unas personas es más importantes que el acta de nacimiento, a ese grado hemos llegado. Tenemos mucha influencia del vecino país del norte.

Hasta ahí todo está bien. La mala noticia es que, a partir del próximo año 2018, los pasaportes mexicanos costarán más caros. Por ejemplo, por un año, pasaporte para niños, costará 580, pesos; por tres años, mil 205 pesos; por seis años, mil 660 pesos y, por 10 años, 2 mil 550 pesos. Para adultos mayores de 60 años, personas discapacitadas y trabajadores del campo para laborar en Canadá, el documento tendrá un descuento del 50 por ciento. La discapacidad tendrá que comprobarse.

Cerrarán los bancos el próximo lunes por ser Año Nuevo

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el día lunes 1 de enero de 2018, con motivo del feriado por el Año Nuevo.

Según la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público el próximo lunes en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

La ABM recordó que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año, los servicios de Banca por teléfono, Banca por Internet, así como una red de más de 50 mil cajeros automáticos.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente, precisó la asociación en un comunicado.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

