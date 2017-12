Aumenta demanda en el Banco de Ropa

Durante la temporada invernal aumenta el número de personas, en su mayoría hombres en situación de calle o migrantes que acuden al Banco de Ropa en busca de chamarras y cobijas.

Silvia Mendoza Castro, coordinadora de Trabajo Social de esa institución, señaló que en días ordinarios entre 10 y 15 personas acuden diariamente al Banco de Ropa a que se les brinde un cambio de ropa y calzado, sin embargo, en tiempo de frío se atiende entre 30 y 35, a quienes se les da un cambio de ropa, chamarra, cobijas y una mochila.

“En tiempo de frío se no llena el Banco de Ropa y nosotros siempre tratamos de tener cobijas y chamarras porque son personas en situación de calle y migrantes que están de paso por la ciudad los que vienen”, dijo.

Mendoza Castro mencionó que la ropa que tiene más demanda es la de caballero en tallas de 28-32, por lo que requieren del apoyo de la ciudadanía para que done prendas en buen estado, para poder continuar ayudando a personas en estado vulnerable que lo necesitan.

Las personas que quieran donar ropa y no puedan llevarla al Banco de Ropa, puede comunicarse al teléfono 2120333, en horario de 08:00 a 16:30 horas de lunes a viernes y sábado de 08:00 a 13:00 horas, para que acudan al domicilio a recogerla.

Añadió que únicamente el día lunes primero de enero no se laborará en la institución.