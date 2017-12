Emiten recomendaciones por fin de año

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Moreno, recomendó a la ciudadanía evitar el consumo de alcohol la noche del 31 de diciembre ya que en esta fecha es cuando hay personas en la vía pública para prevenir accidentes de tránsito.

También en estas fechas sale el tema de las famosas “balas perdidas”, dijo, por lo que llamó a los padres de familia a resguardar a los niños al interior del domicilio cuando se escuchen detonaciones.

“Es importante evitar salir a la calle en ese momento, y sobre todo no hacer detonaciones de arma de fuego al aire para prevenir que alguna persona resulte herida por una bala perdida”, subrayó.

Aseguró que continuarán con los operativos este fin de año para evitar el uso de esta práctica, así como de pirotecnia y globos de cantoya.

Recordó que el uso y venta de globos de cantoya está prohibido ya que estos artefactos pueden recorrer una distancia de 10 kilómetros y al caer pueden provocar incendios de maleza, árboles o casas de cartón.

Mencionó que en 2016 se logró una disminución del 47 por ciento, es decir 300 incendios de maleza y basura, por el uso de este material, luego de su prohibición, en comparación al 2015.

“Hasta el momento no hemos detectado la venta de globos de cantoya en los operativos que hemos hecho, sin embargo, en el cierre de año se pueden presentar, por lo que exhortó a la ciudadanía evitar hacer uso de estos artefactos para no hacerse acreedores a una sanción económica, por estar prohibidos”, finalizó.